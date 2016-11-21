FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma

– Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk’ün, Kayseri Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan ve soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli A.Ü, adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) – Eski Hava Kuvvetleri Komutanı ve Yüksek Askeri Şura üyesi Akın Öztürk’ün Kayseri’de Garnizon Komutanlığı yaptığı dönemde emir astsubayı olan ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan emekli asker A.Ü, adliyeye sevk edildi.

Kayseri’de 2. Hava İkmal Bakım Merkez Komutanı ve Garnizon Komutanı olarak görev yaptığı dönemde Öztürk’ün emir astsubayı olan A.Ü’nün, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye gönderildi.

A.Ü, FETÖ’nün darbe girişiminin önemli isimlerinden Öztürk ile 15 Temmuz gecesi telefonda görüştüğü ve Kayseri’deki gelişmeler hakkında bilgi verdiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.