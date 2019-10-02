FETÖ'nün “destekçilerine” operasyon
KONYA (AA) – Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları ve mesleklerinden ihraç edilen örgüt üyelerine maddi ve hukuki yardım sağladıkları iddia edilen 26 kişiden 19'u yakalandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'den ihraç edilen ya da eşleri tutuklanan ailelere, topladıkları himmetlerle maddi ve hukuki yardım sağladıkları öne sürülen 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 9 ay yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından Konya, Antalya, Ankara, Kastamonu, Yalova, Şanlıurfa ve Aksaray'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Aralarında avukatların da olduğu şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Şüpheliler, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan avukat olan karı koca H.K.Y. ile M.K.Y'nin de yurt dışına kaçtığı bilgisine ulaşıldı.
-
Kalp rahatsızlığına rağmen spordan vazgeçmedi
-
Kızılcahamam'da işbirliği protokolü imzalandı
-
Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi
-
ING Nesilden Nesile Yönetim Akademisi yeni üyeleri bekliyor
-
Kaymakam Ayca'dan Uzun'a ziyaret
-
Kızılçukur Vadisi'nde gün batımı bir başka güzel
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.