FETÖ'nün eski okulunda mermi kovanları bulundu

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından kapatılan ve Milli Eğitim Bakanlığına devredilen eski özel okulda, 566 adet mermi kovanı bulundu.

Alınan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığına devredildikten sonra Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu olan eski Özel Samanyolu Gülbahar Koleji’nin resim atölyesinde, kutular içinde boş kovanlar olduğunu fark eden bir öğretmen, okul idaresine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, çeşitli ebatlarda 566 boş kovan olduğunu tespit etti.

Kovanlar incelenmek üzere muhafazaya alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.