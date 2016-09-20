FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında 9 kişiye yakalama kararı

FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına soruşturmasında, gözaltına alınan ve serbest bırakılan TUSKON Başkan Yardımcısı Açıkgöz ve Nejat Güllü’nün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli için tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İSTANBUL (AA) – İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz ile iş adamı Nejat Güllü’nün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 38 şüphelinin mahkemece serbest bırakılmasına savcılıkça yapılan itiraz, nöbetçi hakimliklerce karara bağlandı.

Nöbetçi İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği 3, İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği 4 ve İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği ise 2 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkan isimler arasında iş adamı Nejat Güllü, TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Cahit Durmaz, Kezban Uyar, İnci Konuk da yer alıyor.

Hakimlik, diğer 29 şüpheli hakkında tutuklanmaya yönelik yakalama kararı talebini ise reddetti.

Bu arada, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verilen şüpheliler Cahit Durmaz ve Özlem Rukiye Kartal Üçüncü’nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Aralarında Nejat Güllü ve Rana Açıkgöz’ün de bulunduğu 7 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Böylece, soruşturma kapsamında, tutuklananlar sayısı 29’a yükseldi.

Süreç

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün iş dünyası yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen TUSKON’a yönelik operasyonda 196 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, gözaltına alınan aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü, Nejat Güllü, Rena Tezcan Açıkgöz’ün de bulunduğu 65 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Mustafa Şevki Kavurmacı’nın da içinde yer aldığı 17 şüpheli savcılıkça serbest bırakılmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 65 şüpheliden Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de bulunduğu 27’sinin ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Hakimlik, Nejat Güllü ve Açıkgöz’ün de içinde bulunduğu 38 kişiyi adli kontrol hükümleri uygulayarak serbest bırakmıştı.

Soruşturmayı yürüten savcılık, bu şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederek, şüpheliler hakkında ”anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” ve ”silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etmişti.

Ayrıca soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan aralarında TUSKON Başkanı Rızanur Meral’in de bulunduğu 114 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.