FETÖ'nün “ışık evleri”ne yönelik operasyonda 3 tutuklama
– Ankara’da örgütün “ışık evleri”nde kaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 üniversite öğrencisinden 3’ü tutuklandı
ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgüte ait “ışık evleri”nde kaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 17 üniversite öğrencisinden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda FETÖ’ye ait “ışık evleri”nde kaldıkları tespit edilen 17 üniversite öğrencisini gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcılara ifade veren şüphelilerden 3’ü tutuklama, 14’ü ise adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.
Aralarında örgütte “abi” konumundaki kişilerin de bulunduğu öğrenilen öğrencilerden 3’ü tutuklanırken 14’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.