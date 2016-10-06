FETÖ'nün okulu ''15 Temmuz şehitleri Anaokulu'' oldu

– Beypazarı’da, Fetö, terör örgütünün eğitim yuvalarından olan bir okul binası, ”15 Temmuz Şehitleri Anaokulu” adı verilerek anaokuluna dönüştürüldü

ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde FETÖ PDY soruşturması kapsamında el konulan iki okul imam hatip ve anaokulu olarak Milli Eiğitim bünyesinde hizmetine sunuldu.

Beypazarı ilçesinde FETÖ’nün eğitim kurumlarından olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında soruşturma kapdamında el konulan okullardan olan 5 katlı bir okul binası “Beypazarı İmam Hatip Ortaokuluna” dönüştürülürken, yine görkemli bir bina olan anaokulu da ”15 Temmuz şehirleri Anaokuluna” dönüştürüldü.

Anaokulu öğrencileri, cıvıl cıvıl sesleri ve oynadıkları oyunlarla okula renk kattı.