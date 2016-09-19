FETÖ'nün okulu imam hatip lisesi oldu

YOZGAT (AA) – 15 Temmuz darbe girişiminin ardından el konulan Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) ait bir kolej, Milli İrade İmam Hatip Lisesi olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılına başladı.

Okulun konferans salonunda düzenlenen 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışına katılan Vali Kemal Yurtnaç, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Yurtnaç, burada yaptığı konuşmada, milletin paraları ile yapılan okulun tekrar milletin hizmetine verildiğini söyledi.

Eğitim ve öğretimin iki farklı ve birbirini tamamlayan alan olduğunu ve eğitimin insanın doğumundan ölümüne kadar devam ettiğini belirten Vali Yurtnaç, “Eğitim hayat boyudur ve bir şeyle sonuçlanmaz. Ama öğretim bir diplomayla sonuçlanır. Hayat boyu devam eden eğitim için algılarımızın her zaman açık olması lazım. Öğrenmeye hevesli olmakla algılarımız açık hale gelir. Çalışırsanız başarmak için her türlü sıkıntıya göğüs gererseniz Allah’ta size nasip eder.” dedi.

Yurtnaç, 15 Temmuz’un ardından demokrasinin ne olduğunu herkesin öğrendiğini belirterek, şunları söyledi:

“Bir olay karşısında irade gösterebilmek çok önemli bir şeydir. Hükümet olmanın şartı seçimlere girmektir. Seçimlere girmeden elindeki güçle, elindeki memur kadrosuyla bu ülkeye ihanet edenler oldu. Bu ülkenin tankıyla, topuyla, uçağıyla, helikopteriyle insanlarımızı katlettiler. 15 Temmuz böyle acı bir şeydi ama bize demokrasimize, ülkemize, cumhurbaşkanımıza, meclisimize sahip çıkmayı öğretti.”

15 Temmuz’un hayırla sonuçlandığını vurgulayan Vali Yurtnaç, “Bizim hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır vardır. Bu olay, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirdi. Yozgat’a yansıyan en önemli yönlerinden bir tanesi de FETÖ’ye ait bu okulun imam hatip lisesi olarak eğitime kazandırılmış olması oldu.” ifadelerini kullandı.