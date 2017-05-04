FETÖ’nün yurt dışındaki 30 okulu Maarif Vakfına devredildi

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ı ziyaret eden Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Cem Engebeli, 2016 yılı Eylül ayında faaliyetlerine başlayan vakfın 2013 yılındaki 17-25 Aralık sürecinden daha sonra Fethullahçı Terör Örgütü’ nün yurt içindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini adamakıllı devralarak alternatif olarak yurt dışındaki Türkiye dostlarının “Bunları çıkaralım lakin biz Türkiye’nin dostlarıyız. Türk eğitim sistemine güveniyoruz. Türk eğitim sisteminin burada devam etsin” yönündeki talebi üstüne ortaya meydana çıkan bir vakıf olduğunu söyledi. Zorlu, vakfın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da etkin ülkü geldiğini dile getirdi.

Vakıf olarak bugüne dek 50’nin üstünde ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Engebeli, “Heyetler gittikleri ülkelerde yetkililerle resmi temaslar sağladılar. Gidiş amacımız FETÖ terör örgütüne ait okulların devralınmasıydı. Çünkü buralardaki okulların vatandaşlarımızın, halkımızın fiziksel ve manevi destekleriyle ortaya çıkarılan kurumlar olduğuna inanıyoruz. Bunların işletilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye adına çalışmalar yapılması gerektiğine inanıyoruz. Devredilmesi ve vakfımız göre bu işin devam ettirilmesi noktasında muhataplarımıza taleplerimizi ilettik. Muhataplarımızın bir kısmı bu okulları kapattık devletleştirdik dedi. Kimileri de yasal süreci bekliyoruz diyerek zamana yaydılar. Bazıları da bize bu okulları devrettiler. hemen temaslarda bulunduğumuz 6 civarında ülke bize okulları devretti. Faaliyetlerini Maarif Vakfı olarak yürütüyoruz. Kısa zaman içerisinde 10 tane ülkenin de bize bu okulları yazılı taahhütnameler çerçevesinde devretmesini bekliyoruz. Bu sene eğitim öğretim faaliyeti başladığı dönem içerisinde 20-25 ülkede Asya’da, Avrupa’da, Afrika’da, Balkanlar’da, Uzakta Doğu’da eğitim öğretim faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Temel felsefelerinin yurt haricen FETÖ’nün yapmış olduğu tahribatları ortadan uyandırmak ve Türk kültürü ile kimliğini oradaki kardeş, dost ülkelere ve evlatlarına ulaştırarak, onlara gerçek manada Türkçe bilgi vermek olduğunun altını çizen Engebeli, “Çünkü bu terör örgütü Türkçe öğretiyorum derken arkadaşça bir şekilde Türkçe öğretmediğini gördük. Terör örgütünün okullarının Türkiye’den fazla diğer ülkeler lehine çalıştığına muttali olduk. Sahiden Maarif Vakfı’na devredilen bu okullar iyi insan, hoş insan, kıymetli ve ahlaklı insan yetiştirme felsefesinin uygulandığı, Türkiye’nin yurt dışına açılan penceresi haline gelecek. Ve gerçekten oralarda Türkçe öğreteceğiz. Buradan mezun olan kardeşlerimize Türkiye’de kucak açacağız. Burslar saptamak suretiyle bütün dünyada Türkiye’nin açılan bir penceresi, açılan bir yüzü almak suretiyle arkadaş ve kardeş ülkelerle kaynaşarak onların eğitim-öğretim faaliyetlerine bir nebze katkı karşılamak esas amacımızdır. Bu çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği bir niyet var. Birleşmiş Milletlere belirli 193 ülkede kısa süre içerisinde var edinmek ve eğitim öğretim faaliyetlerini devam etmek. Bizim etkinlik alanımız yalnızca eğitim öğretim yok bununla birlikte kültür merkezleri düzenlemek, sportif tesisleri kurabilmek. Ve yurt ve imkanı da sağlayabiliyoruz. İnşallah Bunları en kısa sürede yapmak hedefimizdir” diye konuştu.

Yurt dışı temaslarında FETÖ’nün ne dek iki yüzlü bir örgüt olduğunu gördüklerini dile getiren Engebeli, “Bir Defa biz bu terör örgütünün iki yüzlü olduğunu bunu kanımca gördük. Türkçe öğretmediğini, Türk kültürünü vermediğini ve biz aldığımız binada da bunu gördük. Doğrusu bir korku imparatorluğu kurulmuş. FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Tebessüm Eden’in dairesinin içerisinde kuytu dehlizler olduğunu saptama ettik. Bu terör örgütünün ta 1980’li yıllardan itibaren fiilen sıcacık niyetlerinin olduğunu şuanda bana kalırsa müşahede ediyoruz” biçiminde konuştu.

Türkiye’de terör örgütleriyle uğraş eden herkesin hedef haline getirildiğini anlatan Engebeli sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye’de bu terör örgütüyle uğraş eden herkes niyet haline getiriliyor. Yalnızca bu terör örgütü değil bütün terör örgütleriyle mücadele de cümbür cemaat hedef haline gelecektir. Netice itibariyle biz milletimiz, vatanımız, devletimiz uğrunda aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımız ilk olarak edinmek üzere Türkiye’nin daha iyi noktalara gelmesi için bizim gayretlerimiz bu çerçevede devam edecek. Davası olan derdi olan insanın Allah’tan diğer kimseden korkusu olmaz. şimdi Gine, Nijer, Somali, Sudan, Kongo Cumhuriyeti’nde olmak üzere 30 civarında mektep bize devredildi. Kısa vakit içerisinde 10 civarında da ülkeden de okulların devredilmesini bekliyoruz.”

M. Muttalip Yalçın