FETÖyü ölüm korkusu sardı

FETÖ elebaşı Fetullah Tebessüm Eden’in öldürülme korkusu nedeniyle farklı emniyet tedbirlerini devreye soktuğu belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki Türkiye’nin iadesini istediği Fetullah Gülümseyen’in çok ciddi bir böbrek rahatsızlığı yaşadığı kaydedildi. İstihbarat birimlerine ulaşan bilgilere göre, Gülen’in hastalığının çare edilmemesi hâlinde çok ciddi sağlık problemlerine neden olacağı belirtiliyor. Oysa, bilhassa 15 Temmuz’dan sonradan ABD’nin tavrına güvenmediği için Pensilvanya’daki çiftliğinden hiç çıkamadığı, Amerika’daki hekim ve hastanelerden tıbbi yardım de almadığı açıklama edildi. böylece FETÖ üyesi bazı doktorların aralıksız Gülen’in çiftliğinde kaldığı ve bu doktorlar aracılığı ile tedavisinin yapıldığı öne sürülüyor. Yıllardır, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki çiftliğinde yaşayan Gülen’in öldürülme endişesi nedeniyle her gece bambaşka bir odada uyuduğu da kaydedildi. Kendi çiftliğinde bile değişmez bir odada kalıp yerinin belirli olmasını istemeyen Güler Yüzlü’in emniyet gerekçesiyle farklı odaları kullandığı belirtiliyor.

20 villa, 500 araçlık otoparkı var

Gülen, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde 500 dönümlük bir arazi üstüne kurulu çiftlikte yaşıyor. Çiftlikte 20 villa, 500 araçlık da bir otopark bulunuyor. Her villada, büyüklüklerine göre 50’nin üstünde birey kalabiliyor. 100 civarında kişinin çalıştığı çiftliğin, çatısında aralıksız çevreyi dürbünle gözetleyen bir koruma ekibinin bulunduğu da biliniyor. Hem acele durumlar için tam teşekküllü bir ambulansın da çiftlikte hazırlanmış bekletildiği açıklama ediliyor.

Yücel KAYAOĞLU ANKARA/ TÜRKİYE