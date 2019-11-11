Fiat Motor Sporları'ndan genç pilotlarda önemli başarı
İSTANBUL (AA) – Fiat Motor Sporları takım pilotları Fatih Kara-Bilge Ayan ikilisi, Yeşil Bursa Rallisi’nin sınıf 3 kategorisini, Fiat Egea 1.4 T-Jet ile birincilikle tamamladı.
Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, motor sporlarına genç yeteneklerin kazandırılması hedefiyle 2018'den bu yana düzenlenen Egea Gençler Kupası da heyecan dolu ikinci sezonunu geride bıraktı.
Sezon boyunca 6 otomobilin kıyasıya mücadele ettiği kupada zaferi, Onat Telkenar ve Efe Eryalaz ikilisi elde etti.
Genç Pilotlar kategorisinde ise Fiat Motor Sporları’nın genç yetenekleri Buğra Can Kılıç ve Ali Emre Yılmaz, 2019 sezonunu zirvede bitirdi.
Kariyerine TOSFED Yıldızını Arıyor projesi ile başlayan ve Fiat Motor Sporları çatısı altında başarıyla sürdüren Buğra Can Kılıç, 2019 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu'nu elde ederken, co-pilotu Ali Emre Yılmaz Türkiye Ralli Genç Co-Pilotlar Şampiyonu oldu.
– "Bu sporu seven, imkan arayan kişilere yatırım yapmayı sürdüreceğiz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, Fiat Motor Sporları takımı olarak vizyonlarının sadece kazanmak değil, aynı zamanda spora katma değer sağlamak olduğunu belirterek, "Centilmence yarışan ve tecrübelerini gençlere aktarmaktan mutluluk duyan bir ekibiz. Tofaş gibi köklü bir kurumun çatısı altında bu sporu seven, imkan arayan kişilere yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Genç Pilotlar klasmanında elde ettiğimiz şampiyonluk bizler için oldukça önemli." ifadelerini kullandı.
Zafer kazanan sporcularını tebrik ettiğini kaydeden Kafkas, gençlere yönelik projelerini sürdürmeye ve Türkiye'de motor sporlarına katma değer sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.
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