Fidan dikmeden duramıyor

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir’de emekli bir öğretmen, piknik yaparken aklına gelen fikir üzerine başladığı fidan dikmeyi 23 yıldır devam ettiriyor.

Emekli öğretmen Alaattin Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıl önce pikniğe gittiğinde “Bir konuda bütün insanlığa nasıl fayda sağlarım?” diye düşünürken tohumdan ağaç üretmeyi planladığını belirtti.

Karar verdiği günden bu yana tohumdan fidan ürettiğini ifade eden Asan, “Dört yıl önce Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu’nda görevliyken okulun bahçesini de fidanla donattım. Öğretmenlik yaptığım dönemde çocuklara pet şişeleri attırmayıp, onları keserek içlerine tohum ektiriyordum. Her çocuk 5 fidan üretmek zorunda kalıyordu. Her evde 5 fidana yer var.” dedi.

– “Bana bir olanak tanınırsa toprağı milyonlarca fidanla buluştururum”

Asan, kendisine yıllık 22 bin fidan dikme kotası koyduğunu dile getirerek fidanları dağlardaki boş arazilere ve mezarlıkları diktiğini bildirdi.

Muğla, İzmir, Bingöl, Manisa ve Ankara’da da binlerce fidan diktiğini vurgulayan Asan, şunları kaydetti:

“Fidanları tohumken pet şişelere ekiyorum. Daha önce sahibi olduğum anaokulunun bahçesinde bunları yetiştirip diktim. Şimdi tohum ekiyorum. Odunpazarı Mezarlığı’na geçen yıl sadece 45 bin tohum ektim. Bunların 40 bini tamamen yeşerdi. Fidanların bir kısmı belediye işçileri tarafından ot biçerken yanlışlıkla zarar görüyor. Piknik yaptığım, çay içtiğim yerlerde de tohum ekiyorum. Memlekete giderken çantama 2-3 bin meşe palamudu, çam, çınar tohumu koyup, müsait yerlere ekiyorum. Bana bir olanak tanınırsa toprağı milyonlarca fidanla buluştururum. Ölmeden önce milyonların üzerinden ağacım olmasını istiyorum. Tohum ekmek ve fidan dikmek bende alışkanlık oldu. Bu işi yapmadığımda rahatsız oluyorum. Hayata geçirmek istediğim projeyle Eskişehir’i 5 yılda yeşil bir kent yapabilirim. Bana temin edilecek ya da gösterilecek yerlerde milyonlarca ağaç yeşertebilirim.”

Asan, tohumları toprakla buluştururken başından çeşitli üzücü olaylar geçtiğine dikkati çekerek “Geçen yıl mezarlıkta fidan dikerken birkaç kişinin saldırısına uğradım. 1-2 ay kollarımı kaldıramadım. Mezarlıklarda fidan diktiğim için beni defineci sanıp, polise şikayet edenler bile oldu.” dedi.