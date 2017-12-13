Fikir ve dava adamı Cemil Meriç anıldı
Türk edebiyatının son dönemde yetiştirdiği en önemli isimler arasında yer alan ünlü düşünür, yazar ve fikir adamı Cemil Meriç’i anma programı Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan moderatörlüğünde gerçekleşen panele, Akademisyen Halil Açıkgöz ve Cemil Meriç”in yakın talebesi İzzet Tanju konuşmacı olarak katıldı.
“Kimlik arayışı temsilcisidir”
Yrd. Doç. Dr. Bahtiyar Aslan, Cemil Meriç’in bir kimlik arayışının temsilcisi olduğuna dikkat çekerek, “Bugün bizler, Cemil Meriç kadar felsefi sorgulama yaşamıyorsak, biz kimiz diye sormuyorsak, Cemil Meriç bu soruların cevabını bulduğu ve bize bir yol açtığı içindir” diye konuştu.
“Onu anlamalıyız”
Bir dönem Cemil Meriç’in sekreterliğini yaptığını ve onu anlamanın çok önemli olduğunu ifade eden Halil Açıkgöz ise “ Cemil Meriç’in hayranı değildim ama daha önemlisi onu anlamaya çalışıyordum. Orta ikinci sınıfta ‘Hint Edebiyatı’ isimli kitabını okudum. Hiç bir şey anlamadım. Bir gün bana bir iş teklifi geldi. Cemil Meriç’e sekreter lazım, gider misin? Dediler. 10 Kasım 1976’da sekreterliğini yapmaya başladım” diyerek, ünlü yazarın görsellerini katılımcılarla paylaştı.
İzzet Tanju hatıralarını paylaştı
Cemil Meriç’in yakın talebesi ve katibi İzzet Tanju da yazar ile ilgili hatıralarını katılımcılarla paylaştı. Jurnal’i yazması için kendisini ikna ettiğini belirten İzzet Tanju, 20’nci yüzyılda Türk nesrinin Cenap Şehabettin, Nurullah Ataç, Cemil Meriç dönemlerinden geçtiğini belirterek, Meriç’in edebiyat anlayışını katılımcılara anlattı.
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