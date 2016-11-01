“Fikret Orman Konyaspor'dan büyük değil”

KONYA (AA) – Atiker Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Ömer Korkmaz, Beşiktaş Kulübü Başkan Fikret Orman’ın “Konya’da futbolun izlenmesinin ve sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi Beşiktaş’tır.” açıklaması için “Fikret Orman, Konyaspor’dan büyük ve eski biri değil.” dedi.

Ömer Korkmaz, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Fikret Orman’ın bir televizyon programındaki “Konya’da futbolun izlenmesinin ve sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi Beşiktaş’tır. Biz orada Trabzonspor’la maç yaptık. Maç bir festival havasına döndü ve inanılmaz güzel bir müsabakaydı. O maçla beraber Konya’da futbola pozitif manada katkı verdik. Orada A Milli Futbol Takımı da oynamaya başladı. Konya bir futbol şehri haline geldi. Bizim maçımızdan önce bakın kaç tane kombineleri varmış.” açıklamasına yanıt verdi.

“Fikret Orman, Konyaspor’dan büyük ve eski biri değil.” diyen Korkmaz, “Çocukluğumdan beri Konyaspor’un maçlarına gidiyorum. Bizim eski stadımızda bile taraftarımız çok yoğundu. Bilgisizce konuşulan şeyler. O maçtan önce biz zaten orada oynuyorduk ve taraftarımız yeteri kadar fazlaydı.” yorumunda bulundu.

Bir basın mensubunun “Devre arası takıma transfer yapılacak mı?” sorusu üzerine Korkmaz, “Çalışmamız var ama daha çok erken. Yakın bir zamanda hocayla ve teknik heyetle konuşma yaparız. Muhtemelen 1-2 oyuncu ihtiyacı görünüyor. Kanaatim bir orta saha bir de delici bir oyuncu almak lazım.” diye görüş belirtti.

– Gökmen: “Braga’ya 3 puan için gideceğiz”

Kulüp basın sözcüsü Erhan Gökmen de Braga ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçına değinerek, Portekiz’den 3 puanla dönmek istediklerini kaydetti.

H Grubu’nda 1 puanları bulunduğunu hatırlatan Gökmen, şöyle devam etti:

“Grupta bir puanımız var. Avrupa kupaları bizim için çok büyük bir deneyim. Her oynadığımız maçta üzerine koyarak gidiyoruz. En son maçta 1 puan aldık. Geçmişte bu gruplarda hiç gol atamayan ve puan alamayan takımlarımız vardı. İlk yıl olmasına rağmen gerçekten her maç üzerine koyarak gidiyoruz. Braga’ya 3 puan için gideceğiz, çünkü gruptaki iddiamız buna bağlı. Braga’dan sonra ligimiz devam ediyor. Kasımpaşa maçımız var. Çok yoğun bir tempoya gireceğimizi söylemiştik. Bu dönemde alacağımız puan ya da puanlar bizim için pozitif değerler olacak.”

Kulüp başkan yardımcısı Mustafa Oral da Atiker Konyaspor olarak fair play çerçevesinde güzel bir sezon geçirmeyi temenni ettiklerini aktardı.