Fikri Olanlar, İKÜde ödüllerini alıyor

“fİKÜr’e katıl fikrin meslek olsun:)” sloganıyla yola çıkarak düzenlenen yarışmanın ödül töreni 31 Ekim Pazartesi günü saat 10:00’da İKÜ Ataköy Yerleşkesi’nde gerçekleşecek.

Robotikten sosyal inovasyona kadar birbirinden öbür konularda 29 proje grubunun dahil olduğu Çağrı Dönemi’nde ilk üç dereceye giren gruplar ile “En İyi Gözlemci Grup” ödülleri ayrı olarak verilecek.

fİKÜr 2016 Çağrı Dönemi Ödül Töreni’nde birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin, üçüncüye 1 beşyüz TL ve en iyi gözlemci gruba ise 500 TL ödül verilecek.

2016 Çağrı Dönemi’nde yarışan gruplardan 4 patent ve 1 yararlı iş modeli başvurularının olduğunu dile getiren Ön Kuluçka Merkezi Direktörü Doç.Dr. Sinan Alçın, “fİKÜr olarak İstanbul girişimcilik ekosistemini önümüzdeki dönemde ABD ve Hollanda’daki partner kuluçka merkezlerimizle birlikte uygulayacağımız ‘online hub’ ile güçlendireceğiz” dedi.

“fİKÜr’e katıl fikrin meslek olsun:)” sloganıyla 2016 Çağrı Dönemi’ni tamamlayan fİKÜr, Capital dergisi göre yapılan haberde Türkiye’deki start-up merkezleri aralarında ilk on içinde gösteriliyor. Üst Danışma Kurulu’nda TAV CEO’su Dr. Sani Şener ile TTGV Başkanı Cengiz Ultav gibi isimleri barındıran fİKÜr’ün çağrı sürecine, Türkiye’deki tüm üniversitelerden öğrencilerin başvuruları kabul ediliyor.

