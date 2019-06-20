Fikriye Özdemir Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu açıldı

KONYA (AA) – Ereğli ilçesinde, eski bakanlardan Ali Talip Özdemir’in annesi adına yaptırılan Fikriye Özdemir Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu'nun açılış ve mezuniyet programı yapıldı.

Programa Ali Talip Özdemir’in yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ile ilçe protokolü, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Fikriye Özdemir Ereğli Adalet Meslek Yüksekokulu’nun bu yıl ilk mezunlarını verdiğine dikkati çekerek, “Hayırlı bir iş için bugün Ereğli’deyiz. İlk mezunlar hayata atılacaklar. Helal kazançla yapılan bu okuldan mezun olanların da adaletle çalışacaklarına inancımız tamdır. Ereğli özel bir ilçedir. Buranın gelişmesine, büyümesine katkı sunan devletimizin yanında Necmettin Erbakan Üniversitesi de ciddi bir çalışma içerisinde bulunmaktadır. Hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Ereğli ve Bakırköy eski belediye başkanlarından, Devlet ve Çevre eski Bakanı Ali Talip Özdemir ise annesinin okuma yazması olmadığını ifade ederek, “Onun anısını yaşatmak için adına yaptırdığımız bu okul hayırlı olsun. Destek olan herkese teşekkür ederim. Bu bölge ancak eğitimle kalkınır, adaletle kalkınır.” dedi.

Özdemir, ilçeye sağlık meslek yüksekokulu açılmasının da şart olduğunu, hayırsever iş adamı Mustafa Özşenol’un yaptırdığı eğitim binasının hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

– "Ereğli için çalışmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ise Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) 9 yıllık bir üniversite olmasına rağmen Türkiye’nin sayılı üniversitelerinden biri haline geldiğini kaydetti.

“Bilimde ve ilimde yeni bir mekanın açılışını yapıyoruz” diyen Kıratlı, şöyle devam etti:

“Eğitimin yaşı yoktur. Dinimizde eğitim doğumdan mezara kadar vardır. Mezun arkadaşlarımız adaletin terazisinden şaşmasınlar. Ereğli için çalışmaya devam ediyoruz. Büyük emekler veriyoruz ancak önümüze taş koyuyorlar. Sayın Bakanımızın dile getirdiği sağlık meslek yüksekokulu konusunda çalışacağız ve neticelendireceğiz. Tek isteğimiz bizlerin önüne taş konmamasıdır.”

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu da Ereğli için önemli bir günün yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

“Ereğli yüksek öğrenim açısından çok şeyi hak ediyor. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ereğli sevdalılarının katkısı da unutulmamalıdır. Ereğli’de 1700 civarındaki öğrenci sayısını yeni fakülteler, yeni meslek yüksek okulları, yeni bölümler açarak artırmak zorundayız. Üniversite olarak 40 bin öğrencimiz var. Amacımız kalitenin artırılmasını sağlamaktır. Ereğli’nin de üniversite havasını solumasını ve üniversite şehri olmasını arzu ediyoruz. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından okul birincilerine ödülleri verildi. Daha sonra okulun açılışı yapıldı.