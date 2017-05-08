Filistin Başbakanı: “Kudüs’te Hristiyanlar da zulüm altında”

Vakıf Haftası ve Uluslararası Kudüs Vakıfları Forumu, Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen başlangıç töreni ile başladı. Başlangıç törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ürdün Prensi Gazi Bin Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Rami Hamdallah ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin de katıldı. Törende bir söylev yapan Filistin Başbakanı Hamdallah, Kudüs’te yaşayanların zor durumda olduklarını söyledi. Hamdallah, “Kudüs’te ezanların okunması ve çanların çalması, hoşgörüyle yaşamın en yücesel örneğidir. Ama şu anda Müslümanlar değil, Hristiyanlar da gaddarlık altındadır. Biz Hristiyan kardeşlerimize de takviye vermekteyiz. İsrail 1967 yılında işgal ettiğinden beri Kudüs’ün yapısını başkalaştırmak için elinden geleni yapmaya devam etmektedir. Tarihi, mimari ve kültürel yapısını da bozmaktadır. Orada yaptıkları yıkımlar ve utanç duvarıyla nüfus istatistiklerine göre yapısını değiştirmeye çalışmaktalar. Kudüs’te yaşayan şahısların dayanıklılık sınırları fazlasıyla aşılmıştır. Biz alınan uluslararası kararların uygulanmasını beklemekteyiz” dedi.

“KUDÜS MEZHEP MESELESİ YAPILAMAZ”

Ürdün Prensi Gazi Bin Muhammed ise Kudüs’ün mezhep meselesi yapılamayacağını açıklama ederek, “Filistin halkının en doğal hakkı kendilerine ait, başkenti Doğu Kudüs olan bir devletlerinin olmasıdır. Bu devlet içinde ayrıca Müslümanlara, ayrıca de Hristiyanlara ait kutsalların kalması bizim yegane amacımızdır. İsrail içinde radikal hareketler durmaksızın Mescid-i Aksa’yı ve Harem-i Şerif’i elde etmek ve orayı bir Yahudi ibadethanesi gerçekleştirmek için uğraşmaktalar. Kudüs’ü gözetmek yalnızca Ürdün’ün ve Ürdün Kralı’nın görevi değildir, İslam dünyasının karşılıklı görevidir. oysa ki yardım verirken bile belli çıkarlar gözetilmektedir. Kudüs bir mezhep meselesi yapılamaz, bireysel hırslar için kullanılamaz” ifadelerini kullandı.

“HAREM-İ ŞERİF BÖLÜNÜRSE BÜTÜN DÜNYA İÇİN ÇOK GÜVENLI OLMAYAN OLUR”

Prens Bin Muhammed, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eğer Harem-i Şerif’in bir parçası bölünürse bu bütün dünya için çok tehlikeli olur. İsrail eğer Kudüs’e yardım etmek istiyorsa oluşturacağı dört şey var. Birincisi Filistin Devleti, ikincisi Haşemi fonu, ayrıca sıradan Müslümanlar Kudüs’ü ziyaret edebilmeli ve El Aksa Camii’nde namaz kılabilmeli. İsrail işgal güçlerinin baskıları kaldırılmalı. Bugün laf bahşedilen, Kudüs’e söz bahşedilen paranın büyük bir kısmı Kudüs’e ve Kudüslülere ulaşmıyor. STK’lardan bu konuda politika oynamayı kesmelerini istiyorum. Sürece ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışsınlar. Osmanlı İmparatorluğu’nun devamı olarak bu konudaki desteğinizi her zaman memnuniyetle karşıladığımızı belirtiyorum.”

Doğan Can Cesur