Filistin Devlet Başkanı Abbas: ‘ABD anlaşmayı bozdu’

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi’nde konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Yahudilerin meşruiyetleri var, bizim de var. İsrail’in yönetimi var, nüfusu var ama sınırları yok. Sınırları olmayan İsrail nasıl devlet olarak tanınır. İsrail’e buradan meydan okuyorum, bana sınırlarını göstersin” dedi.