Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın elbise siparişi

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Sarar Şirketler Grubu bünyesindeki giyim firmasından elbise sipariş ettiği bildirildi.

Sarar Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara’da Sarar Protokol Müdürü Alaattin Çoban ile görüşerek elbise siparişi verdi.

Abbas’ın, yaptığı açıklamada, Sarar’ı dünyanın birçok ülkesinde gördüğünü belirterek, Türkiye’ye geldiğinde de kalitesini çok beğendiği Sarar’dan sipariş verdiğini söylediği bildirildi.

Sarar Protokol Müdürü Çoban da Abbas gibi önemli bir devlet başkanının üzerinde bir Türk firmasına ait elbiseyi görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.