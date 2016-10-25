Ana Sayfa   >   Ekonomi   >   Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın elbise siparişi

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın elbise siparişi

25 Ekim 2016 Salı, 14:10
Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın elbise siparişi

Benzer Konular

Eskişehir'de kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Eskişehir'de kayalıklarda mahsur kalan köpek kurtarıldı
Ford Ranger "su geçişli parkur test sürüşü" Eskişehir’de
Ford Ranger “su geçişli parkur test sürüşü” Eskişehir’de
Küskünler "Özür Dileme Servisi"yle barışıyor
Küskünler “Özür Dileme Servisi”yle barışıyor

ESKİŞEHİR (AA) – Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, Sarar Şirketler Grubu bünyesindeki giyim firmasından elbise sipariş ettiği bildirildi.

Sarar Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, çeşitli ziyaret ve görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara’da Sarar Protokol Müdürü Alaattin Çoban ile görüşerek elbise siparişi verdi.

Abbas’ın, yaptığı açıklamada, Sarar’ı dünyanın birçok ülkesinde gördüğünü belirterek, Türkiye’ye geldiğinde de kalitesini çok beğendiği Sarar’dan sipariş verdiğini söylediği bildirildi.

Sarar Protokol Müdürü Çoban da Abbas gibi önemli bir devlet başkanının üzerinde bir Türk firmasına ait elbiseyi görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

eskişehir mahmud abbas Sarar

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet