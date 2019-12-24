Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: “Hiçbir zaman beyaz bayrağı kaldırmayacağız”
ESKİŞEHİR (AA) – Filistin'in Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, "Filistin halkı hiçbir zaman beyaz bayrağı kaldırmayacak. Kudüs'teki bir taştan, Filistin'deki topraktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir Temsilciliğince düzenlenen "Kudüs ve Siyonizmin Duvarı" konulu konferansa katılan Mustafa, Filistin halkının çok zalim bir iktidara karşı ölümüne mücadele verdiğini belirtti.
Faed Mustafa, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların takipçisi olacaklarını aktararak, bir gün suçluların mahkemelerde hüküm giydiklerini göreceklerini dile getirdi.
Filistin halkının kimin yanında olduğunu iyi bildiğine dikkati çeken Mustafa, "Türk halkını hep yanımızda görüyoruz. Türk halkının bize karşı tutumuna minnettarız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkının yanında olması bizi onurlandırıyor. Hem dünyayla, hem Türkiye ile olan ilişkilerimiz gittikçe gelişiyor ve artıyor." diye konuştu.
Büyükelçi Mustafa, Filistin halkının Müslümanların kutsallarını savunmak için mücadele ettiğine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Filistin halkının mücadelesi 1917'den sonra son Osmanlı askerinin Filistin topraklarını terk etmesiyle başladı. Mücadele sırasında binlerce şehidimiz, binlerce yaralımız ve binlerce esir düşen oldu. Mücadelemiz 100 yıldır sürüyor. Filistin halkı hiçbir zaman beyaz bayrağı kaldırmayacak. Kudüs'teki bir taştan, Filistin'deki topraktan vazgeçmeyeceğiz. Bu şehitlerimize, yaralılarımıza, esirlerimize ve Müslüman alemine verdiğimiz sözdür."
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf ise Filistin ve Türk halkını bir arada tutan kavramların tarihsel ilişkiler ve Müslüman kardeşliği olduğunu vurguladı.
Filistin halkının toprağını savunmak için her gün mücadele verdiğini anlatan Assaf, "İsrail'in Filistin topraklarına nasıl el koymak isteğini göstermek istiyorum. Filistin halkının haklı mücadelesini göstereceğim. İsrail 1917'den beri yasalar çıkartarak Filistin topraklarını elde etmek ve yerleşim bölgelerini oluşturmak için kendine göre yasal zemin hazırlamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Etkinliğe, TÜGVA Eskişehir Temsilcisi Fatih Sert ve diğer ilgililer ile çok sayıda öğrenci katıldı.
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Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: “Hiçbir zaman beyaz bayrağı kaldırmayacağız”
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