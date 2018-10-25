Filistinli girişimcilere iş fikri desteği

KAYSERİ (AA) – ESMA KÜÇÜKŞAHİN – Filistinli 7 girişimci, iş fikri, ortaklık ve şirketleşme alanlarında kendilerini geliştirmek için Erciyes Teknopark'ta eğitim almaya başladı.

Gazze'den gelen ve aralarında 2 kadın girişimcinin de bulunduğu Filistinli iş insanlarına 4 günlük eğitim programı kapsamında, Erciyes Teknopark'ta iş fikirlerini geliştirme, ürün-pazar uyumunu yakalama, yatırımcı sunumu hazırlama konularında ücretsiz eğitim veriliyor.

Kayseri'ye gelen Filistinli girişimciler, bu sayede kendi hazırladıkları projeleri kentteki firmalara sunma ve iş ortaklığı kurma imkanı da buluyor.

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinli girişimcileri Teknopark'ta misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Projeyle ilgili bilgi veren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu eğitimler, Gazze'de kurulu olan 'University College of Applied Science' adlı uygulamalı bilimler üniversitesine bağlı teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkeziyle geçen yıl yaptığımız protokolün bir parçası. Bu merkezde yerleşik durumda olan girişimci arkadaşlarımıza destek olmak amacıyla tamamen ücretsiz olarak eğitim planlaması gerçekleştirdik. Bu eğitim çalışmaları 4 gün sürecek.

Filistinli girişimcilere kendi geliştirdikleri fikirleri projelendirme ve yatırımcıya sunma aşamasında desteklerimiz olacak. İş planı geliştirme, iş planı kurgulama, konumlandırma, patent tarama gibi farklı konularda eğitim alacaklar. Girişimcilerimiz de kendi projelerini sunum aşamasına getirerek farklı yatırım ortamlarında sunacaklar. İlerleyen dönemlerde Filistinli girişimcilerin projelerinin şirketleşmesi ve firmalaşmaları konusunda desteğimiz olacak. Bu girişimcilerimiz Ortadoğu'daki girişimcilerimizle buradaki iş insanları arasında yatırım anlamında da bir köprü vazifesi kuracak."

– "İş ortaklıklarını artırmak istiyoruz"

Gazze'den gelen Husam Elkurd da ülkesinde girişimciliğe başlamak isteyen, fikri olup pazara girmek isteyen insanların projelerinin değerini artırmaya yönelik bir web siteleri olduğunu, burada programlama, pazarlama ve yazılım yaptığını belirtti.

Türkiye'de yaşayan arkadaşlarından dolayı Kayseri'nin sanayi ve ticari hayatının zenginliğine dair fikir sahibi olduğunu ifade eden Elkurd, şunları söyledi:

"Amacım burada ticaretle uğraşan firmalarla işbirliği yapmak. Türkiye'nin bizim web sitemiz ve projelerimiz için iyi bir pazar olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye ve Filistin tarihten gelen bir kardeşliğe sahip iki ülke. Ticari anlamda da Türkiye ve Filistin arasındaki iş ortaklıklarını geliştirmek istiyoruz. Buraya gelirken de beklentimiz bu kardeşliği daha da artırmak yönündeydi. Filistin zaten Türk halkını da Türk ürünlerini de çok seviyor."

Yazılımla uğraşan kadın girişimci Yasmeen Siam ise tüketicilerin vücut kondisyonlarına ve sağlık durumlarına göre yiyecek takviyesi hazırlayan bir sitede android geliştirici olarak görev yaptığını anlattı.

Siam, Erciyes Teknopark'ın olanaklarından yararlanmayı ve buradaki şirketlerle iş birliği yapmayı amaçladığını dile getirdi.