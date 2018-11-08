Finansevim'den “şimdi al, 3 ay sonra öde” kampanyası
İSTANBUL (AA) – Finansevim, taksit ödemeye başlamadan ev sahibi olma imkanı sağlayan "şimdi al, 3 ay sonra öde" kampanyası başlattı.
Finansevim'den yapılan yazılı açıklamaya göre, konut kredisi faiz oranlarının yüksek olması gayrimenkul almak isteyen dar ve orta gelirli kişileri "Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi"ne yönlendirdi.
Yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, faiz oranlarının çok yüksek olmasının insanların kredi alma gücünü düşürdüğünü ve maliyetleri çok ciddi oranda arttırdığını kaydetti.
Özkaya, kredi ile 200 bin liralık ev alacak kişinin, yaklaşık 623 bin lira gibi bir geri ödeme yaptığını aktararak, "Bizim sistemimizde ise sadece 20 bin lira ödeyerek faizsiz ev sahibi olabiliyor." bilgisini verdi.
– "İnşaat sektörünü hareketlendirdik"
Emre Özkaya, aynı zamanda ekonomiye sağladıkları katkılara değinerek, "Bankalar yurt dışı menşeli olduğu için kredilendirmeler yurt dışından yapılmış oluyor. Ama bizim yapmış olduğumuz sistemlerde özsermayenin Türkiye'de kalmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Geçen ay Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na tam destek verdiklerinin altını çizen Özkaya, "Müşterilerimize yüzde 10 değil, yüzde 20 indirim sağladık. Bunun inşaat sektörüne faydaları olacaktır. Bizim yapmış olduğumuz indirimlerle insanlar hem bu inşaatlardan faydalanacak hem de faiz ödememiş olacaklar." yorumunu yaptı.
Özkaya, faizlerin yüksek olmasından dolayı inşaat sektöründe büyük bir durgunluk olduğunu dile getirerek, "Şu an güzel kampanyalar yapılıyor fakat ödeme bütçesi dar olan kişiler o halde bile zorlanıyor. Biz bütçesi dar olan insanların, inşaat firmalarının bu kampanyalarından yararlanmasına da fayda sağlamış oluyoruz." bilgisini verdi.
– "Şimdi al, 3 ay sonra öde" kampanyası
Finansevim Genel Müdürü Serdar Kolo da kasım ayı itibarıyla sektörde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yaklaşık 25 yıldır uygulanan modellerin dışında 'şimdi al, 3 ay sonra öde' kampanyası başlattık. Özellikle son dönemde ülkemizde enflasyonla alakalı çalışmalara da desteğimizi esirgememiştik. Şu anda da katılımcılarımız, katılım bedellerini ödeyerek sisteme dahil olup ödemelerine ise 3 ay sonra başlıyor. Bu da müşterilerimiz için kolaylık oluyor." ifadelerini kullandı.
Sektörde en avantajlı firma olma yolunda ilerlediklerini aktaran Kolo, "Sektörde en fazla 6 aya kadar taksit yapılan katılım bedelini biz 12 aya kadar taksitlendirebiliyoruz. Fakat bizim katılımcılarımız ilk taksit bedelini ödeyerek sisteme dahil olup, taksitlerini yıl boyunca rahatlıkla ödeyebiliyorlar." yorumunu yaptı.
Kolo, şu bilgileri verdi:
"Sektörde şu ana kadar 60 ay vadelendirme yoktu. Bu çok büyük bir ilgi gördü. Bizim lansmanımızda da dile getirdiğimiz, çıkış kampanyamızdı bu. Ayrıca 360 kişilik gruplar Türkiye'de hatta dünyadaki benzer faizsiz modellerin içerisinde de ilk defa bizim tarafımızdan uygulandı. Personellerimizle, şubelerimizle sektöre yeni bir soluk getirdik. Bu yolda ilerliyoruz. Şu anda 13 şubeye ulaştık. 2019 yılı sonunda 35 şubeye ulaşma planımız var."
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