Fındık başımızın tacı” sözü saç modeli oldu

Giresun’un Bulancak ilçesinde hanımefendi kuaförlüğü yapan ve Millet-Eğitim Merkezi’nde ressam öğretici olarak görev yapan Sefine Henden Peker, tarafından tasarlanan model adamakıllı saç ve fındıktan yapılarak yaklaşık 15 günde tığ ile bir araya getirildi. Fındığın da aksesuar olarak kullanıldığı tasarımda ortaya garip bir saç modeli çıktı. Katıldığı bir program için öbür bir konsept arayışına girdiğini ve bu arayış içerisinde niçin Giresun ve fındık olmasın fikri ile bu modeli tasarladığını söyleyen Sefine Henden Peker, “ ‘Fındık başımızın tacı’ sözüne atıfta bulunarak ürünümüzü ve ilimizi tanıtmak istedim” dedi.

Yüksek topuz fantezi dalında bu modeli tasarladığını belirten Peker, “Ayrı olması içinde Giresun, fındık, sepet olsun istedim ve böyle bir konsept oluştu. Tasarımın tamamı saçtan yapıldı. Çotanak fındık, sepet ve yapraklar hakiki, fındık ise yalnızca aksesuar olarak kullanıldı” ifadelerini kullandı. Fındığın tanıtımı içinde güzel bir çalışma olduğuna uyarı çeken Peker, “Giresun yöremizin geçimini sağlama kaynağı da fındık olduğu için bir nevi fındığı da tanıtmak amaçlı ve fındığın başımızın tacı olduğunu kullanmak amaçlı böyle bir tasarım oluştu” biçiminde konuştu. Tasarladığı saç modelini daha da geliştireceğini açıklayan Peker, isteyen gelin adaylarına da bu modeli uygulayabileceklerini sözlerine ekledi.

Resul Yanbul