Fındıkta Allah lafzı! Görünce inanamadılar…

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve emekçi sendikalarında yöneticilik yapmasının ardındaki emekli olarak memleketi Sinop’a yerleşen Gürsel Karataş, evinde fındık yediği sırada fındık kabuğunda Arapça harflerle yazılmış ‘Allah’ lafzını gördüğünü söyledi. Yazıdan oldukça etkilendiğini bildiren Karataş, “Evde fındık yerken, elimle fındığın kabuğunu kırdım. aniden karşımda Allah lafzını görür görmez donup kaldım. Fazla muntazam bir hat yazısıyla yazılı Allah yazısını gördüm. Kabuklarında da Allah lafzının aksi karşısına çıkmış. Bunları tabi yanlamasına koyduğumuzda ‘İllallah’ yazısı karşımıza çıkıyor. Bunları acilen nasip olursa vernikleyip, bir ağaca monte edip o şekilde evinin en nadide köşesinde saklayacağım. Zaten zerreden kürreye her lahza baştan Cenab-ı Allah var. Ona iman etmişiz, o şekilde inanıyoruz. Allah Celle Celaluhu’nun her an şah damarımızdan yakın olduğunu biliyoruz. Bu şekilde de karşımıza çıkınca içimiz, itikadımız daha da güçlendi Elhamdülillah, Cenab-ı Hakka ne kadar şükretsek azdır. Sonsuz defa şükürler olsun Rabbimize” dedi.

Serhat Özşahin

SİNOP