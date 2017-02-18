Fırat Çakıroğlu, Kaman'da anıldı

KIRŞEHİR (AA) – Kaman Ülkü Ocakları, 2015 yılında Ege Üniversitesi’ndeki öğrenci kavgasında hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu düzenlediği etkinlikle andı.

Çakıroğlu’nun ölümünün ikinci yılı dolayısıyla Kaman Çarşı Camisi’nde mevlit okutuldu.

Mevlidin ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı.

Kaman Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çakıroğlu’nun ülkücü camia için ölümsüz olduğunu vurgulayarak, “Allah, bu davaya gönül vermiş, bu dava için şehadete ulaşmış Yusuf yüzlü yiğitlerimizden razı olsun. Bu kutlu dava son nefes ve son nefere kadar devam edecektir.” dedi.