Fırat Çakıroğlu'nun ismi Karapınar'da yaşatılacak

KONYA (AA) – İzmir Ege Üniversitesi'nde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi Karapınar Belediye Meclisi tarafından ilçedeki bir parka verildi.

Karapınar Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantısında, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Belediye Meclis üyeleri İsmetpaşa Mahallesindeki Park'a Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun isminin verilmesi teklifinde bulundu.



Belediye Meclisi üyeleri teklifi oy birliği ile kabul etti.

Belediye Başkanı Yaka, "Sevgili kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Çok üzücü bir olaydı, bu acının tekrarını Allah bir daha kimseye yaşatmasın." dedi.