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Fırat Kalkanı Harekatı

– Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Altıparmak’ın naaşı Konya’ya getirildi

27 Aralık 2016 Salı, 18:40

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KONYA (AA) – Fırat Kalkanı Harekatı’nda geçen hafta şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Altıparmak’ın cenazesi, memleketi Konya’ya getirildi.

Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerinin bertaraf edilmesi ve hudut güvenliğinin artırılması amacıyla başlatılan harekat kapsamında, Halep kentine bağlı El Bab yakınlarında şehit olan Altıparmak’ın naaşı, Gaziantep’te düzenlenen törenin ardından askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı’nda yetkililer tarafından karşılandı.

Konya Valisi Yakup Canbolat ve askeri erkan tarafından karşılanan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında cenaze aracına konuldu.

Havaalanından konvoy eşliğinde cenaze töreninin yapılacağı Seydişehir ilçesine uğurlanan şehit Altıparmak’ın naaşının, yarın Taraşçı Mahallesi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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