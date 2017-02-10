ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik ve beraberindeki heyet, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yaralanan Piyade Komando Teğmen Levent Fevzi Göztaşı’nı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Çelik, ilk tedavisi önceki gün Kilis Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra memleketi Eskişehir’e sevk edilen Göztaşı’nın tedavisinin devam ettiği Yunus Emre Devlet Hastanesine geldi.

Teğmen Göztaşı’na geçmiş olsun dileklerini ileten Çelik, yaralı askerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Göztaşı ise çok fazla ağrısının olmadığını belirterek, “Kısa sürede iyileşip birliğime dönmek istiyorum. Vücudumda bir mermi sıyrığı ve bir şarapnel parçası var. Onları da madalya niyetine taşıyacağım. Ağır yaralı bir askerimizi kurtarmaya çalışırken, beni vurdular. Onu kurtaramadık, şehit oldu.” dedi.

Çelik’e Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, İl Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy eşlik etti.