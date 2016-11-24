Fırat Kalkanı Harekatı

– El-Bab bölgesinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Özcan’ın Eskişehir’deki babaevinde yas var

ESKİŞEHİR (AA) – Suriye’nin Halep kentine bağlı El-Bab bölgesinde rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan’ın Eskişehir’deki babaevinde hüzün hakim.

Özcan’ın şehadet haberi, Eskişehir Valiliğinde şoför olan baba Mehmet Özcan ile bir hastanenin işçilerinden anne Melek Özcan’a yetkililerce verildi.

Haber üzerine fenalaşan anne ve babaya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Özcan çifti, daha sonra 112 Acil Servis ambulansıyla Yıldıztepe Mahallesi Yardımcı Sokak’taki evlerine getirildi.

Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Olayı duyan yakınları ve mahalle sakinleri acılı aileye taziyelerini iletti.

Şehit Özcan’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.