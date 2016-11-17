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Fırat Kalkanı Harekatı 86ncı gününde sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri alev desteğiyle Bağımsızlık Suriye Ordusunun El Bab tarafında ilerleyişi sürerken, hudut birlikleri devriyelerini sıklaştırdı.

17 Kasım 2016 Perşembe, 13:58
firat-kalkani-harekati-86nci-gununde-suruyor

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Türk Silahlı Kuvvetleri alev desteğiyle Bağımsızlık Suriye Ordusunun El Bab tarafında ilerleyişi sürerken, hudut birlikleri devriyelerini sıklaştırdı. Keşif ve gözetleme birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üstüne TSK, Suriye içlerindeki birlikler göre ve sınırda konuşlu bulunan fırtına obüsleri, tank birlikleri, çok namlulu roketatarlar ile DEAŞ hedefleri vuruluyor.

Mehmet Ali Dağ

 

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