Fırat Kalkanı Harekatı'nda 103 DAEŞ hedefi imha edildi

ANKARA (AA) – Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 103 DAEŞ hedefi 357 Fırtına ve 20 ÇNRA mermisi atılarak imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatının 29. günündeki gelişmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Azaz-Rai sektöründe muhalif unsurlardan oluşan beş Özel Görev Grubunun, güney istikametinde DAEŞ’e yönelik taarruzlarına başladığı, saat 18.00 itibarıyla harekatın devam ettiği belirtildi.

“DEAŞ terör örgütü tarafından, Rai batısında, sabah saatlerinde ele geçirilen Tall Ar meskun mahallinde saat 16.30’da muhaliflerin karşı taarruzu ile tekrar kontrol sağlanmıştır.” ifadesi kullanılan açıklamada, muhaliflere sağlanan yoğun ateş desteğiyle dün kaybedilen yerlerin (El Eyyübiyah, El Athariyah, El Mutminah, An Nahdah, Şandi, Sinekli, Taşlıhöyük) geri alınması amacıyla başlatılan karşı taarruzun sürdüğü aktarıldı.

103 DAEŞ hedefi imha edildi



Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 103 DAEŞ hedefinin, ateş destek vasıtaları tarafından 357 adet Fırtına ve 20 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) mermisi atılarak imha edildiği, operasyonun başından beri toplam 927 hedefe 3 bin 707 atım gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmemiş, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak ‘yerde bekler’ uçak görevlendirilmiştir.

Koalisyon Güçleri tarafından Bahvurtah, Kadriş ve El Athariyah (Zeytinlik) bölgelerinde tespit edilen DEAŞ terör örgütü unsurlarına yönelik toplam 6 hava harekatı icra edilmiş, 3 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 1 bina ve 1 silahlı araç imha edilmiştir. Suriye sınır hattında Koalisyona ait iki predatör ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir.”

AFAD ve Kızılay’a ait unsurların, Özgür Suriye Ordusu ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, koalisyon harekatına destek veren TSK’nın, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği kaydedildi.