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Fırat Kalkanı Harekatının 95inci gününde ilerleyiş sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı Suriye’nin Halep kentine yan El Bab çevresinde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye-Suriye sınırında tedbirlerini artırıyor.

26 Kasım 2016 Cumartesi, 12:59
firat-kalkani-harekatinin-95inci-gununde-ilerleyis-suruyor

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Fırat Kalkanı Harekatı Suriye’nin Halep kentine yan El Bab çevresinde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye-Suriye sınırında tedbirlerini artırıyor. Suriye’deki gelişmelere kadar, personel ve araç takviyesi Suriye içlerindeki birliklere gönderiliyor. DEAŞ hedefleri, keşif ve gözcülük yapma birlikleri, savaş uçakları ile insansız hava araçlarından gelen koordinatlar üstüne Türk Silahlı Kuvvetleri göre sınırda konuşlu yer alan kasırga obüsleri, tank birlikleri, fazla namlulu roketatarlar ile vuruluyor. 

Mehmet Ali Dağ

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