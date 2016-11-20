Fırat Kalkanı şehidi memleketine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 88’inci gününde DEAŞ militanları tarafından Suriye’de görevli Türk askerlerine karşın düzenlenen saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Topçu Er Oğuzhan Demir’in cenazesi, sabahtan saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumundan alınarak Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı General Hüseyin Ataman Kışlasına getirildi. Burada düzenlenen törenin gerisinde şehit erin naaşı, memleketine uğurlanmak üzere Gaziantep Havalimanı’na getirildi. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ve protokolün katıldığı törenin peşinde şehit Er Oğuzhan Demir’in cenazesi, askeri kargo uçağıyla memleketi Kocaeli’nin Gebze ilçesine uğurlandı.

DEAŞ militanları göre Türk askerlerine karşın düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker yaralanmış ve yaralı askerler ambulanslarla Kilis’in Elbeyli ilçesine getirilmiş, buradan helikopterlerle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Kullanım Hastanesine sevk edilmişlerdi. Zarar Görmüş askerlerden Topçu Er Oğuzhan Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak akşam saatlerinde şehit düşmüştü.

Lider Olgun – Mehmet Bulut