Fırat Kalkanı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 74’üncü gününde harekata yardım sağlayan unsurlarda bulunan ve gün içerisinde yaşanan çatışmalarda DAEŞ terör örgütü göre yapılan havanlı hamle sonucu şehit olan Özel Kuvvetlerde görevli Yüzbaşı Alper Iri için Anakara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve şiddet komutanları, Ankara Güvenlik Müdürü Mahmut Karaaslan ile şehidin babası Osman, annesi Muzaffer, eşi Azize Ağabeyi Ali Iri ve yakınları katıldı.

Şehidin 3 yaşındaki oğlu Soy Yüksek Dağ, babasının naaşı top arabasına bindirilirken son bir kez tabutuna dokundu. Babasının top arabasına bindirilen naaşı geçtiği sırada gözyaşlarına boğulan Soy Alp, yakınları tarafından oyuncaklarla sakinleştirilmeye çalışıldı. Şehidi uğurlarken cenazeye tekerlekli sandalye ile katılan annesi Muzaffer, babası Osman, eşi Azize ve ağabeyi Ali gözyaşlarına etken olamadı. Şehidin naaşı, defnedilmek üzere Cebeci Askeri Şehitliği’ne götürüldü.

Uğur Kan Yüksek