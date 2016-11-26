Fırat Kalkanı şehidini binler uğurladı

Fırat Kalkan Operasyonu’nda askerlere karşın düzenlenen saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Alın Yazısı Acar, memleketi Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı şehit asker için Bozhane Camii’nin avlusunda ikindi namazının cenaze namazı kılındı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Babasını 1997 yılında annesini de 2006 yılında kaybeden şehidin acı haberi verildiği Yasemin Kiremitçi kardeşinin tabutu başında uzun vakit gözyaşı döktü. 7 kardeşi bulunan şehit Piyade Uzman Çavuş Felek Acar’ın 2 ay önce nişanlandığı Gülüm Uzun ise cenaze namazında güçlükle ayakta durabildi. 2,5 ay önce izne gelen ve Gülüm Uzun ile nişanlanan Felek Acar’ın önümüzdeki sene nikah oluşturacağı öğrenildi. Düğün hazırlığı yaptığı öğrenilen şehidin baba evini yaptırmak istediği öğrenildi.

Helallik alınmasının peşinde cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanlığı Cami ve Din Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin Çelebi kıldırdı. AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar, CHP Zonguldak Milletvekilleri Şerafettin Turpçu ve Ünal Demirtaş’ın yanı sıra Zonguldak Valisi Ali Kaban, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, Karadeniz Alan Komutanı Albay Aykut Manioğlu, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer de cenaze törenine katıldı.

Kılınan cenaze namazının gerisinde şehit asker Felek Acar’ın naaşı omuzlara alındı. Yapılan duaların arkasında şehit Piyade Bilirkişi Çavuş Felek Acar’ın naaşı sloganlar ve Türk Bayrağı eşliğinde defnedilmek üzere Cemaller köyüne gönderildi.