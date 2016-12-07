Fırat Kalkanında 106ncı gün! 9 hedef yerle bir edildi

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından DEAŞ başta almak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek, hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçleri’ne yardım belirlemek maksadıyla 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı’nın ülkenin milletlerarası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde bulunan yasal müdafaa hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye karşın almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü kaydedildi. Fırat Kalkanı Harekâtı dahilinde karşı taraf unsurlardan oluşan özel görev şiddet grupları tarafından keşif ve gözetleme faaliyetleri sonucunda tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedeflerinin topçu ve havan atışları ile imha edildiği bildirildi. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar kadar Bzaghah ve Bab bölgesinde bulunan 9 DEAŞ terör örgütü hedefinin yıkım edildiği kaydedildi.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Bağımsızlık Suriye Ordusu personeli ve sivillere karşın lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğü belirli açıklamada, “Terör örgütleri göre kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde icra edilen koalisyon harekâtına takviye veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşamış sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda maksimum hassasiyet göstermektedir” denildi.

Bayazıt Cebeci