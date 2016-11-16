Fırat Kalkanında 85. gün! Oralarda kontrol sağlandı

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri göre, DEAŞ ilk kez olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek sınır güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine takviye atamak maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtının” ülknin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde bulunan Yasal Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye karşın almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Karadağ sektöründe; karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Muhalif unsurlardan oluşan Özel Tayin Şiddet Grubu göre, ileri harekâta devam edilerek Bab kuzeydoğusunda bulunan Kabbasin ve El-Bab batısındaki Al Kufayr meskûn mahallerinde yoklama sağlandığı, her iki bölgede mayın/EYP temizliği faaliyetleri devam edildiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 Muhalifin şehit olduğu, 14 Muhalifin ise yaralandığı belirtilerek El-Bab kuzeyinde 3 DAEŞ terör örgütü mensubunun sağ olarak ele geçirildiği açıklama edildi.

Rakip unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 207 meskûn mahalde (takriben 1.720 km2) denetleme sağlandığına dikkat çekilerek maksat tespit vasıtaları ile tespit edilen 74 DEAŞ ve 1 PYD/PKK hedefine alev yardım vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta yoklama tesisleri, tabanca ve araçları etkisiz ayla getirildiği belirtildi.

Koalisyon Güçleri tarafından hava harekâtı icra edilmediği belirtilerek, “DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere takviye sağlayan patlayıcı madde tespit ve yıkım timlerimiz kadar 8 EYP kontrollü olarak yıkım edilmiş, harekâtın başından bugüne değin, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 556 EYP kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

Bayazıt Cebeci