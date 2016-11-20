Fırat Kalkanından acı haber: 1 şehit

DEAŞ militanları göre Türk askerlerine karşın düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan askerden biri şehit oldu. Yaralan Türk askerlerinden 3’ü ambulanslarla Kilis’in Elbeyli ilçesine getirilmiş ve sonradan helikopterlerle Gaziantep’e sevk edilerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Dilekçe Hastanesinde tedavi altına alınmışlardı. Askerlerden biri kaldırıldığı hastanede şehit düşerken zarar görmüş olan 2 askerin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Şehit askerin cenazesi otopsi tamamlanmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının arkasından şehit asker, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında yarın düzenlenecek törenle memleketine uğurlanacak.

Kazım Uzunöz – Mustafa Çiçek