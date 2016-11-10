Fırat Kalkanından acı haber!

Maksat tespit vasıtaları ile saptama edilen 92 DEAŞ terör örgütü ve 1 PKK/PYD hedefine alev yardım vasıtaları ile atış yapıldığı, 2 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz ayla getirildiği, bomba yüklü bir aracın tahrip edildi bildirildi.

TSK’dan yapılan açıklamada, Mare ve Rai sektörlerinde; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Ödev Baskı Grubu tarafından karadan sağlanan yoğun alev desteği ile Rai güneyinde yer alan Ash Shaykh Alwan meskun mahallinde yoklama sağlandığı kaydedildi. Gün içinde yaşanan çatışmalarda; 4 Muhalifin şehit olduğu, 7 Muhalifin ise yaralandığı belirtilerek takviye sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği, 2 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz ayla getirildiği ve bomba yüklü bir aracın imha edildiği bildirildi.

Rakip unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yanlamasına 186 meskun mahalde (takriben 1500 km2) sağlanan kontrol durumunun devam ettiği açıklama edilerek kasıt saptama vasıtaları ile tespit edilen 92 DEAŞ terör örgütü ve 1 PKK/PYD hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ ve PKK /PYD TÖ mensubu teröristlerce kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları etkisiz ülkü getirildiği kaydedildi.

Birçok tuzaklanmış 36 mayın ve bin 489 EYP kontrollü olarak etkisiz ayla getirildi

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar kadar, hava harekatı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere karşın olarak, “yerde bekler” uçak görevlendirildiği belirtildi.

Koalisyon güçleri kadar da; hava harekatı icra edilmediği ifade edildi. DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere yardım karşılayan patlayıcı madde saptama ve tahrip timleri göre 6 EYP’nin kontrollü olarak tahrip edildiği, harekatın başından bugüne değin, çoğu tuzaklanmış 36 mayın ve bin 489 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Bağımsızlık Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetlerin kesintisiz olarak sürdürüldüğüne uyarı çekilerek,”Terör örgütleri göre kullanılan ve sınır bölgemizde emniyet riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına takviye veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın hasar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ ilk önce edinmek üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek sınır güvenliğini çoğaltmak ve Koalisyon Güçlerine yardım saptamak maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekatının” ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde bulunan Yasal Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye karşın almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Bayazit Cebeci