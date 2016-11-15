Fırat Kalkanından acı haber!

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri kadar, DEAŞ ilk olarak elde etmek üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek sınır güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine takviye atamak maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” ülkenin milletlerarası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye karşın almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü vurgulandı.

Karadağ sektöründe; karadan sağlanan ateş desteği, Muhalif unsurlardan oluşan bir Özel Tayin Baskı Grubu kadar Hazvan meskûn mahallinde, 2’nci Komd. Tabur Görev Kuvveti 3’üncü Komd. Bl. Timi göre Şuvayhat Şadır ve Başgün meskûn mahallerinde büyük ölçüde teftiş sağlandığı, bütün kontrol sağlanmasına karşın mayın/EYP temizliği faaliyetlerine devam ediği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 2 Muhalifin şehit olduğu, 7 Muhalifin ise yaralandığı belirtilerek, takviye karşılayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği açıklama edildi.

Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yandan 205 meskûn mahalde (takriben 1.680 km) denetleme sağladığı kaydedildi.

Kasıt saptama vasıtaları ile tespit edilen DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta denetleme tesisleri, silah ve araçları alev takviye vasıtalarıyla etkisiz ayla getirildiği bildirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar göre hava harekâtı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere karşın olarak “yerde bekler” uçak görevlendirildiği ifade edildi.

DEAŞ TÖ’den temizlenen bölgelerde Muhaliflere yardım karşılayan patlayıcı madde tespit ve tahrip timleri tarafından 28 EYP’nin kontrollü olarak yıkım edildiği, harekâtın başından bugüne dek, birçok tuzaklanmış 36 mayın ve bin 548 EYP’nin kontrollü olarak etkisiz ülkü getirildiği belirtildi.

Suriye sınır hattında İHA’lar ile sürekli keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edildiği vurgulanarak, “AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Serbest Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik etkinlikler sürekli olarak sürdürülmüştür.

Terör örgütleri göre kullanılan ve hudut bölgemizde emniyet riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına yardım veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşamış sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir” ifadesi kullanıldı.