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Fırtına ağaçları devirdi

Çanakkale merkeze alt Çınarlık köyü Dardanos mevkiinde bir vatandaşın bahçesindeki iğde ağacı, kaslı lodos nedeniyle devrildi.

09 Kasım 2016 Çarşamba, 12:56
firtina-agaclari-devirdi

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Çanakkale merkeze alt Çınarlık köyü Dardanos mevkiinde bir vatandaşın bahçesindeki iğde ağacı, kaslı lodos nedeniyle devrildi. Gürültüyü duyarak dışarıda çıktığını söyleyen Hasan Kaptan, “Büyük bir ses duydum. Pencereden baktığımda ağacın devrildiğini gördüm. 10 yaşında iğde ağacıydı. Lodos çok kuvvetli estiği için ağacı devirmiş. Yolu kapattığı için keseceğiz. Yoldan geçen olmaması faciayı önledi. Karşı komşumuz da aracını tam buraya park ediyor. Allah’tan bu sabahleyin erken gitmiş” dedi.

Lodos, Dardanos Orman Kampı mevkiinde de bir takım ağaçların dallarını kırdı. 

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