Fizik öğretmeni, Yarasa Baston projesini geliştirdi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, bir lisede atama yapan fizik dersi öğretmeni Bağımsızlık Özdemir, görme engellilerin sokaklarda rahatça gezip dolaşabilmesi için uzaklık tahmini yapan, konuşan ve titrek “yarasa baston” projesini geliştirdi.

Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi’nde tahsis yapan Fizik Öğretmeni Özgür Özdemir yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde görme engellilerin sokak ve sokaklarda rahatça gezip dolaşabilmesi için “engelsiz bir dünya” kapsamında iki yeni proje geliştirdiğini belirtti.

Bunlardan bir tanesinin “yarasa baston” projesi olduğunu bildiren Özdemir, görme engellilerin sokaklarda rahatça gezip dolaşabilmesi için aralıksız çözümler aranmakta olduğunu, fakat her seferinde öbür sorunlarla karşı karşıya kalındığına dikkat çekti.

Bulunan çözümlerin gerekli ve yeterli olmadığını düşünüp görme engelliler için bir baston projesi geliştirdiğini anlatan Özdemir, “Baston projesini yarasalardan esinlenerek yaptım. Çünkü yarasaların gözleri görmediği halde istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Bu baston doğru görme engelliler de istedikleri gibi hareket edebilecekler” dedi.

Kendi projesinin ayrıntılarıyla ayrı bir çalışma prensibine sahip ve hepsinden ayıran özelliğinin de buradan geçtiğini aktaran Özdemir, şu bilgileri verdi:

“Arduino Uno kart kullanarak yaptım. Arduino Uno kartı, Arduino bilgisayar programı ‘Arduino IDE) ile programlanır. Arduino Uno; Atmega328 temelli bir mikro denetleyici kartıdır. Üzerinde 14 adet dijital giriş/çıkış pini (6 her birine PWM çıkışı olarak kullanılabilir), 6 analog giriş, 16Mhz kristal, usb soketi, güç soketi, ICSP konektörü ve reset tuşu bulundurmaktadır. Kart üstünde mikro denetleyicinin çalışması için gerekli olan her şey bulunmaktadır. Kolayca usb kablosu üzerinden bilgisayara bağlanabilir, uyarlayıcı ya da batarya ile çalıştırılabilir. Ayrıca, ultrasonik sinyallerle uzaklık ölçen sensörler kullandım. Bu sayede görme engelli vatandaşımız 5 metre önünde sağında ve solunda ne cins engel olursa olsun farkında olur. Engellerden farkında olan almak için 3 uygulaması vardır. Bunlardan birincisi; ister kendi sesi ister herhangi birinin sesini kaydederek sesli haber alma sisteminden yararlanabilir. İsterse sadece titreme konumunu açabilir ve engellerle karşılaştığında titreşimle haberdar olabilir. İsterse yalnızca siren uyarı sesiyle engellerden farkında olan olabilir. Bastonumuz çok hafiftir ve dağcıların kullandığı bastondan yapılmış olup fazla sağlamdır. Uzayıp kısalabilir her boydan kullanıcı için uygundur. Hem gece kullanımına da müsaittir. Üstünde çok kaslı ledler vardır. Bu sayede karanlık ta dahi çevresindeki araçlar görme engelli insanımızı kolaylıkla fark edebilir. Maliyeti düşüktür. Projeye takviye verilmesi halinde, bölgemizdeki görme engelli vatandaşlarımıza temin edilmesinin zorunlu olduğunu düşünüyorum.”

Özdemir, görme engelliler için hazırladığı diğer projesini ise önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağını sözlerine ekledi.