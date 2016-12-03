Fizik öğretmeninden “Yarasa baston” projesi

KONYA (AA) – Beyşehir ilçesinde bir okulda görev yapan fizik öğretmeni, görme engellilerin sokaklarda rahatça gezip dolaşabilmesi için “Yarasa baston” projesini geliştirdi.

Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi’nde Fizik öğretmeni olarak görev yapan Özgür Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, görme engellilerin cadde ve sokaklarda rahatça gezip dolaşabilmesi için “Engelsiz bir dünya” kapsamında iki yeni proje geliştirdiğini söyledi.

Bunlardan bir tanesinin “Yarasa baston” projesi olduğunu belirten Özdemir, görme engellilerin sokaklarda rahatça gezip dolaşabilmesi için sürekli çözümler aranmakta olduğunu, ancak her seferinde farklı sorunlarla karşı karşıya kalındığına dikkat çekti.

Bulunan çözümlerin gerekli ve yeterli olmadığını düşünüp görme engelliler için bir baston projesi geliştirdiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

“Önceden de bu amaca yönelik çeşitli şekillerde bastonlar yapıldı. Fakat hepsi sadece kısa mesafede ve görme engelli vatandaşımızın önünde olabilecek bir engel için ve uyarı olarak da sadece siren sesine benzer ses çıkaran bastonlar şeklindeydi. Bana ait baston projesini ise yarasalardan esinlenerek yaptım. Çünkü yarasaların gözleri görmediği halde istedikleri gibi hareket edebiliyorlar. Bu baston sayesinde görme engelli vatandaşlarımız da istedikleri gibi hareket edebilecekler. Görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için uzun süre fikir aradım, fikri bulduktan sonra yapım aşamasında zorlanmadım. Proje benim için henüz çok yeni ve geliştirilebilir.”

Daha öncede bu tarz projelere ilgisinin olduğunu dile getiren Özdemir, “Bu projede görme engelliler üzerinde durdum ve tasarımı yaptım. Bastonu test ettik. Bastonun kaldırımlarda bulunan ağaç, elektrik direği ve iş yerlerinden çıkarılan masa, sandalye, kaldırımlara park etmiş araçlar ve yoldan karşıdan karşıya geçişlerde kavşaklarda karşılaşılan engellerde görme engellilere büyük kolaylıklar sağladı. Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak bu proje üzerinde çalışmalarım devam edecek.” ifadelerini kullandı.