Flamingolar Beyşehir Gölü'ne veda etti

KONYA (AA) – Beyşehir’de yaz aylarından bu yana göl kıyılarını mesken tutan flamingolar göç etti.

Beyşehir Gölü’nün Soğla mevkisinde suların çekilmesiyle oluşan küçük göletteki flamingolar, yavrularının büyümesinin ardından havaların soğumasıyla bölgeyi terk etti.

Konya Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, yavrularıyla sayıları 50’ye yaklaşan flamingoların soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle ilçeyi terk ettiğini söyledi.

Kuşların Beyşehir Gölü kıyılarına veda ettiğini belirten Şener, “Şimdiye kadar göç etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, sanıyorum yavrularının büyüyüp uçmayı öğrenmesini beklediler. Bu sene göl kıyılarımıza renk kattılar, inşallah seneye de bölgemizde daha çok sürüler halinde görmeyi bekliyoruz.” dedi.