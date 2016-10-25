Flamingolardan gün batımında görsel ziyafet

KONYA (AA) – Türkiye’nin en gözde kuş cennetleri arasında gösterilen Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın konuğu flamingolar, gün batımında ziyaretçilere görsel ziyafet sunuyor.

Milli park, narin kuş türlerinden çok sayıda flamingoyu ağırlıyor. Beyşehir Gölü kıyılarını haftalardır mesken tutan ve dünyaya gözlerini açan yavrularını buradaki sulak alanda besleyen flamingoların gurup vaktindeki görüntüleri, adeta büyülüyor.

Parka gelen çok sayıda fotoğraf tutkunu, flamingolardan günün her anında en güzel kareleri yakalayabilmek için birbiriyle yarışıyor.

– “Tablo gibi görüntüler çıkıyor”

Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağustos ayından itibaren Beyşehir Gölü kıyılarında görülmeye başlayan flamingoların, burada yavruladığını söyledi.

Bu yıl Beyşehir Gölü Milli Parkı’nı güzel görüntüleriyle şenlendiren ve renklendiren flamingo yavrularının, uçmaya başlayıp bölgeyi terk edeceğini belirten Şener, “Flamingolar, günün her saatinde farklı görüntüler sergiliyor. Dünyaca ünlü gurup vakti ile Beyşehir Gölü kıyılarında gün batımı anlarında ise ortaya çok güzel, tablo gibi görüntüler çıkıyor. Burası herkesin mutlaka görmesi gereken bir tablo diye düşünüyoruz.” dedi.