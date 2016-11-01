Foça için 12 ay turizm hamlesi

Foça Belediyesi Kent Konseyi, Turizm Meclisinin hazırladığı ‘Tarihi Yürüyüş Yolu’ proje analiz gezisi yapıldı. Geziye katılan üyeler, proje hakkında veri aldı. Üç ayak olarak belirlenen proje hakkında veri veren Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça’nın sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, tarihi ve kazıbilimsel yapısının da tanıtımı için yürüyüş güzergahı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Demirağ, “Hazırladığımız proje ile turizme 12 aya yaymaya çalışacağımız gibi, Foça’da yaşamış halkın da Foça’nın tarihi zenginliğini bilmelerini sağlayarak, kentin tanıtılmasına da katkı sağlayacağız. Yapılması gerekenleri öncelik sırasına tarafından tespit çalışmaları yapılacak. Ege’nin parlayan yıldızı Foça’mızı, 12 ay boyunca turizm yapılabilen bir ilçe haline getirebilmek için tüm paydaşlarımızla karşılıklı akılla çalışmalarımıza sürat kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

Geziye ayrıca, Foça Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, belediye meclisi üyeleri, Foça Belediyesi Şehir Halkı Konseyi Turizm Meclisi üyeleri katıldı.

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