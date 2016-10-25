Ford Ranger “su geçişli parkur test sürüşü” Eskişehir’de

ESKİŞEHİR (AA) – Ford Otosan tarafından Türkiye’de ilk defa uygulanan “su geçişli parkur test sürüşü” etkinliği Eskişehir’de başladı.

Otokoç Ford bayisinde düzenlenen etkinlikte, Ford Ranger’ın Türkiye’de ilk kez uygulanan 80 santimetre derinliğe kadar suda ilerleyebilme kabiliyetiyle yan geçiş ve çapraz geçişi tanıtıldı.

Ford Otosan Ticari Araçlar Satış Bölge Müdürü Ergün Keçeci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ford Ranger’ı Eskişehir halkına tanıtmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Ford Ranger’ın yeniden tasarlanan güç, tasarım ve teknoloji özellikleriyle otomotiv sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırdığını aktaran Keçeci, “Aracımız birçok özelliğe sahip. Bu özellikleri Eskişehirli vatandaşlarımızın bizzat test etmesi için aracımızı getirdik. Müşterilerimiz suda, çapraz ve yandan geçiş parkurlarında aracımızı test edebilecekler.” dedi.

Etkinlik, iki gün sürecek.