Ford Ranger “Su Geçişli Parkur Test Sürüşü” Konya'da

KONYA (AA) – Ford Otosan tarafından Türkiye’de ilk defa uygulanan “Su Geçişli Parkur Test Sürüşü” etkinliği Konya’da düzenlendi.

Hatay’dan sonra beşinci olarak Konya Otokoç Ford Bayi’sinde düzenlenen etkinlikte, Ford Ranger’ın Türkiye’de ilk kez uygulanan 80 santimetre derinliğe kadar suda ilerleyebilme kabiliyeti ile yan geçiş ve çapraz geçişi tanıtıldı.

Ford Otosan Satış Bölge Müdürü Aykut Ertan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ford Ranger’la “Su Geçişli Parkur Test Sürüşü” etkinliğinin ülke genelinde 9 şehirde düzenleneceğini söyledi.

Su geçişli test parkurunda, Ranger’ın en zorlu yol koşullarıyla başa çıkma yeteneğinin test edildiğini vurgulayan Ertan, Ford Ranger’in zorlu arazi koşullarıyla kolayca başa çıkabilecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Ertan, tanıtımı yapılan modelin “Euro NCAP” testlerinden 5 yıldız alan tek pick-up olduğunu belirterek, “2015’te Avrupa’nın en çok satan pick-up modeli olan Ford Ranger, cesur tasarım, ileri teknoloji ve üstün sürüş özellikleriyle fark yaratıyor. İleri seviye 4×4 çekiş kabiliyeti ve bir önceki modeline göre yakıt tüketiminde yüzde 17’ye varan iyileşme ile iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Ranger segmentinin en güvenli aracı olarak öne çıkıyor.” diye konuştu.

Etkinlikte, müşteriler aracı yakından tanıma fırsatı buldu.