Fotoğraf tutkusu koleksiyoncu yaptı

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de, fotoğrafçılıkla ve fotoğraf makinelerinin geçirdiği değişimle yakından ilgilenen 61 yaşındaki emekli resim öğretmeni Talat Zaimoğlu, bu ilgisini koleksiyonerlik boyutuna kadar taşıdı.

Yarım asır boyunca fotoğrafçılığı yakından takip ederek arşivine dahil ettiği 700’e yakın fotoğraf makinesi sayesinde önemli bir koleksiyonun sahibi olan Zaimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, resim öğretmenliği yaptığı yıllarda da fotoğrafçılıkla ilgilendiğini belirtti. Fotoğraf makinesi aldıkça koleksiyonun kendiliğinden oluşmaya başladığını belirten Zaimoğlu, son 10 yılda da makine sayısının oldukça artığını söyledi.

Zaimoğlu, mesleğinin yanında fotoğrafçılığı da hayatının merkezinde tutma gayreti içinde olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

“Lisedeyken öğretmenlerimizden birinin tayini çıkmıştı. Öğretmenimiz hatıra fotoğrafı çektirmek için ilçemizin fotoğrafçısını çağırmamı söylemişti. Ancak dükkana gittiğimde fotoğrafçı, yoğunluktan dolayı işlerini bırakıp gelemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine ben de o an fotoğrafları kendim çekebileceğimi düşündüm ve vitrinde duran Lubitel 2 marka fotoğraf makinesini bana vermesini istedim. Fotoğrafçı bu isteğimi kabul etti ve daha sonra ödemek üzere bana 160 lira karşılığında bu makineyi verdi. Bu satın aldığım ilk makineydi.”

– “Müze açmayı düşünüyorum”

Zaimoğlu, o yıllarda asıl amacının koleksiyon yapmaktan ziyade fotoğraf makinesi almak olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Fotoğraf makinesi aldıkça koleksiyon kendiliğinden oluşmaya başladı. Son 10 yılda da koleksiyonumdaki makinelerin sayısı oldukça arttı. Şu anda çalışan 500, tamir olmayı bekleyen 200 olmak üzere 700 civarında analog fotoğraf makinem var. Sayı o kadar çok arttı ki makinelerin bir kısmını evin farklı odalarında bulunan dolaplara koydum. Evdeki tüm dolaplarda fotoğraf makinelerim var. Hatta evde makinelerin olmadığı tek yer mutfak. Eşim bu durumdan rahatsız olduğu için makinelerin bir kısmını köydeki evime taşıdım. Ama görüp, beğendiğim fotoğraf makinelerini koleksiyonuma katmaya devam ediyorum. Koleksiyonumda küçük, orta ve büyük format olmak üzere farklı büyüklüklerde fotoğraf makineleri yer alıyor. Makinelerin bakımlarını ve tamirlerini de kendim yapıyorum. Koleksiyonum sadece analog makinelerden oluşuyor. Sadece birkaç dijital makinem var.”

Koleksiyonunu daha da genişletmek istediğini dile getiren Zaimoğlu, bu konuda yerel yönetimlerle temasa geçtiğini anlattı. Zaimoğlu, “Özel bir müze açma düşüncem olduğunu ilettim. Henüz olumlu bir netice alamadım ancak bu konuda somut adımlar atıldığı takdirde fotoğraf makinesi müzesi açmayı düşünüyorum.” dedi.