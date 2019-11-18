“Fotoğraflarla Kıyıköy” sergisi İstanbul'da açıldı
İSTANBUL (AA) – TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin karaya çıkış noktası olan Kırklareli, Kıyıköy belde sakinlerinin çektikleri karelerden oluşan "Fotoğraflarla Kıyıköy" isimli sergi İstanbul'da görücüye çıktı.
Sergi açılışında konuşan TürkAkım İletişim Müdür Yardımcısı ve Proje Sözcüsü Aslı Esen, "Fotoğraflarla Kıyıköy" sergisinin, beldenin başlıca geçim kaynaklarından olan turizm sektörünü geliştirmeye yönelik girişimlerinden yalnızca biri olduğunu söyledi.
Esen, "Turizm alanındaki yatırımlarımız kapsamında küçük işletmelere hibe programının yanı sıra Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'yle ortaklaşa gerçekleştirilen eğitimler ile basılı materyal, internet sitesi ve sosyal medyada tanıtım faaliyetleri gibi çalışmalar yürüttük. Kıyıköy'ün güzelliklerini İstanbullulara kendi sakinlerinin gözünden tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz bu sergide bize ev sahipliği yapan İstanbul Metro AŞ'ye de teşekkür borçluyuz." diye konuştu.
Açılışta verilen bilgilere göre, proje kapsamında, 15'i çocuk, 30'u yetişkin olmak üzere 45 Kıyıköylü, ilk olarak foto muhabiri Osman Örsal'ın eğitmenliğinde üç hafta boyunca fotoğrafçılık eğitimini tamamladı.
Katılımcıların çektiği binlerce karenin arasından oluşturulan "Fotoğraflarla Kıyıköy" sergisi, Kıyıköy'ün saklı güzelliklerini ortaya koyuyor.
Öte yandan proje kapsamında hizmete giren Kıyıköy Fotoğraf Atölyesi, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin beldenin ekonomik refahının ve turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik yaptığı çeşitli yerel yatırımlar arasında yer alıyor.
Sergi, 24 Kasım'a kadar Taksim Metro İstasyonunda ziyarete açık olacak.
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