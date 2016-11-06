Fotokapanlar Ankara yaban hayatını gözler önüne serdi

ANKARA (AA) – Ankara’da doğal yaşamın hüküm sürdüğü bölgelere yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, birçok hayvan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Beypazarı şefliği tarafından yürütülen çalışmalarda 30’a yakın fotokapan, yaban hayvanlarının yaşamlarıyla ilgili görüntülerin elde edilmesini sağlıyor.

Farklı zaman dilimlerini yansıtan görüntülere, geyik, karaca, saz kedisi, domuz, porsuk, su samuru, tilki, çakal, kurt, Ayı ve bir çok kuş türü yansıyor.